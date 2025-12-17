El coronel de armas de la Policía Nacional del Perú, Víctor Alfredo Revoredo Farfán fue ascendido excepcionalmente a general por “acción distinguida” mediante resolución suprema, reconociendo su trayectoria contra la criminalidad organizada.

El gobierno del presidente José Jerí oficializó la medida, destacando sus operativos de alto riesgo contra grupos como "El Tren de Aragua" y facciones vinculadas a Wanda del Valle, pese a amenazas y recompensas por su vida.

Revoredo lidera la recién creada División de Investigación de Extorsiones (Divinex) de la PNP, desde hace menos de dos meses.

Bajo su mando, la unidad desarticuló 16 bandas en Lima y regiones, como “Los injertos del Rímac”, “Los elegantes de Chorrillos” y “La batería del loco Randy”, en medio del alarmante incremento de extorsiones en el país.

Con más de 30 años de servicio y especialización en inteligencia operativa, Revoredo se suma a 28 oficiales reconocidos.

Su ascenso refuerza la Divinex para futuros operativos contra extorsión y sicariato, ante la expansión de las redes criminales en el país.