Los conductores que circulan por la avenida Elmer Faucett deberán tomar previsiones desde este domingo 14 de junio debido a la aplicación de un plan temporal de desvíos en el Callao. La medida responde a los trabajos de construcción de un pozo de ventilación correspondiente al Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

La modificación del tránsito afectará un tramo importante de esta vía, utilizada diariamente por miles de vehículos que se desplazan entre Lima, el Callao y el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Las autoridades informaron que la restricción forma parte de las obras necesarias para continuar con el desarrollo de la infraestructura subterránea del sistema ferroviario.





¿Qué tramo de la avenida Faucett será intervenido?

El plan de tránsito contempla la restricción de la circulación vehicular en el sentido sur-norte de la avenida Elmer Faucett. La medida se aplicará específicamente en el sector comprendido entre las avenidas Argentina y 28 de Julio.

Para mantener el flujo vehicular en la zona, la vía que normalmente opera en dirección norte-sur será utilizada de manera temporal para permitir el tránsito en ambos sentidos. De esta manera, los vehículos podrán continuar desplazándose mientras se ejecutan los trabajos de construcción.

Las autoridades precisaron que los vehículos con destino al nuevo aeropuerto Jorge Chávez y aquellos que se dirigen hacia el distrito de San Miguel compartirán el mismo corredor habilitado temporalmente. Por ello, se recomendó a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y considerar posibles variaciones en los tiempos de viaje.

La implementación de esta medida busca reducir el impacto de las obras sobre la circulación diaria. Sin embargo, el cambio podría generar una mayor concentración de vehículos en el área intervenida.





Obras forman parte del Ramal de la Línea 4

Los trabajos que motivan esta restricción están vinculados a la construcción de un pozo de ventilación del futuro Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Esta infraestructura permitirá garantizar el funcionamiento adecuado del sistema ferroviario subterráneo.

Según la información proporcionada por las autoridades responsables del proyecto, la Línea 2 y sus ramales registran actualmente un avance global del 55 %. No obstante, hasta el momento no se ha informado una fecha para la culminación de las obras ni para el levantamiento del plan temporal de desvíos.

El Ramal de la Línea 4 forma parte del sistema integrado de transporte ferroviario que se construye en la capital. Su recorrido permitirá conectar de manera subterránea el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez con la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

El proyecto contempla ocho estaciones distribuidas a lo largo de la avenida Faucett dentro de la provincia constitucional del Callao. Estas son Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.

Cuando entre en funcionamiento, esta infraestructura buscará facilitar el desplazamiento de pasajeros entre distintos puntos de Lima y Callao. Además, permitirá mejorar la conexión con uno de los principales terminales aéreos del país.