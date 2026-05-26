El programa Procompite entregó modernas líneas de cultivo suspendido (long line) a tres asociaciones de acuicultores de la bahía de Sechura, con una inversión de S/ 503,000. Esta entrega beneficiará directamente a las familias de Parachique que viven de la maricultura, mejorando sus ingresos y dándoles mejores condiciones de trabajo.

Las líneas de cultivo suspendido (long line) son sistemas de boyas y cabos que optimizan la crianza de la concha de abanico. Facilitan el crecimiento de los juveniles y su engorde hasta alcanzar tamaño comercial. Al estar suspendidas en el mar, las conchas reciben mejor oxigenación y alimento natural del fitoplancton.

En total, son 32 long line entregadas: 16 unidades para la Asociación de Pescadores Apemar S.A.C., 6 unidades de sistema de recirculación de agua para la Asociación Mi Ivancito y 10 unidades para la Asociación Los Delfines. Cada línea long line está conformada por 100 linternas lo que suma un total de 3200 entregadas a las 3 asociaciones.

Gracias a estas líneas de cultivo, los acuicultores podrán proteger mejor sus conchas de depredadores como pulpos, cangrejos y rayas, reducir la mortalidad, mejorar la calidad del producto y facilitar el manejo diario, la limpieza y la cosecha.