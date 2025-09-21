El Gobierno Regional Piura, a través del Procompite Regional, financia con S/ 2.8 millones proyectos acuícolas en Sechura para promover, fortalecer y transferir tecnología a la cadena productiva de la concha de abanico, recurso marino de alta demanda en el mercado internacional.

La intervención contempla la implementación de cuatro plataformas flotantes (trimaranes) de 120 m² cada una, una embarcación equipada para reforzar la logística y un laboratorio de producción de semillas. Con ello se busca reducir la sobreexplotación de los bancos naturales y garantizar la sostenibilidad del recurso.

En total, son seis asociaciones económicamente organizadas (AEO’s) de Sechura las beneficiadas: Mi Ivancito, Yave Yire, Apemar, Delfines, Impex y Tecnología y Pesca. Cada una recibe un cofinanciamiento promedio de S/ 350 mil, fortaleciendo todas las etapas de la cadena productiva: siembra, producción, cosecha, transformación y comercialización.

“El cultivo de concha de abanico es una de las actividades de acuicultura más importantes de la región y genera empleo en toda su cadena productiva. Estos proyectos permitirán mejorar la productividad y asegurar el futuro de este recurso estratégico para Piura”, destacó el director regional de Agricultura, Ing. Antonio Valdiviezo.