A cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida por dos años, fue condenada por el Poder Judicial, una trabajadora del Gobierno Regional de Piura por el delito de tráfico de influencias.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, dirigido por la fiscal provincial Fyorella Montero, consiguió, en adelanto de fallo, la condena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por dos años contra la trabajadora del Gobierno Regional de Piura, Shirley Ilenia Lombardi Lizano, como autora del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, José Aurelio Jiménez Moscol, sustentó la condena de cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida por dos años.

El letrado sustentó la mencionada sanción que incluye también cuatro años de inhabilitación para ejercer cargo público, el pago de 365 días-multa equivalente a 3,136 soles en un plazo máximo de 10 días, y la reparación civil de 2,000 soles a favor del Estado.

Durante el tiempo de suspensión de la pena, la acusada deberá cumplir reglas de conducta y no reincidir en la comisión de delitos, caso contrario, la pena impuesta será efectiva.

Según la investigación fiscal, en el mes de diciembre del año 2023, la mencionada trabajadora del Gobierno Regional de Piura, Shirley Lombardi Lizano, solicitó 1000 soles a la ciudadana E.D.Z.R. para que su padre, J.J.Z.I., fuera considerado en el pago de la deuda social, monto que fue depositado en dos partes mediante una aplicación móvil.

Las pruebas que presentó la fiscalía incluyeron declaraciones de los involucrados, vouchers de pago, depósitos bancarios y conversaciones de WhatsApp que acreditaron la responsabilidad de la acusada, hoy condenada.

En los mensajes, la acusada indicó que el dinero sería compartido con G.L. y V.J.C., supuestos intermediarios en la gestión. Sin embargo, al publicarse la lista oficial, el padre de la denunciante solo fue beneficiado con 4,000 soles, suma menor a la que le correspondía, lo que motivó el reclamo y posterior denuncia ante la fiscalía.

La Fiscalía Anticorrupción de Piura aseguró que continuará actuando con firmeza frente a todo acto de corrupción que afecte los recursos del Estado.