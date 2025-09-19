La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) inició los vuelos LIDAR en la cuenca del río Piura, como parte de los estudios de preinversión a nivel de perfil del Proyecto Integral de Control de Inundaciones del río Piura.

Con el objetivo de ejecutar los estudios de preinversión para la elaboración del perfil del proyecto, cuyos trabajos se han prolongado hasta octubre, tienen como punto de partida el aeródromo del centro poblado de Yapatera y abarcarán la cuenca alta, media y baja del río Piura, cubriendo un área aproximada de 397 155.28 hectáreas a lo largo de 480 kilómetros de extensión, desde la parte alta hasta la desembocadura en el mar, en la zona de la Laguna La Niña.

El vuelo LIDAR es un método de levantamiento topográfico que utiliza sensores montados en aeronaves, en este caso un helicóptero equipado especialmente para este fin, que emite pulsos láser hacia la superficie terrestre. Estos pulsos permiten captar millones de puntos georreferenciados con precisión milimétrica, generando modelos digitales detallados del terreno y su cobertura.

Con estos estudios se obtendrán modelos digitales de elevación y del terreno, que reflejarán con exactitud la topografía de la cuenca y sus tributarios, información técnica y actualizada para la elaboración del perfil de preinversión, que permitirá diseñar obras de laminación y regulación, protección ribereña, control de erosión y encauzamiento, como parte de las soluciones integrales en beneficio de Piura.

En tanto, la ANIN destacó que se trata de uno de los levantamientos geodésicos más grandes realizados en el Perú, el cual brindará insumos de alta calidad para la formulación del proyecto. Previo al inicio de operaciones, se verificaron los equipos del contratista, a fin de asegurar las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo de los trabajos, realizándose con éxito el primer vuelo LIDAR.