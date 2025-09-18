Piura se desangra con 101 crímenes en lo que va del año, según las estadísticas del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Las provincias de Piura y Sullana son las que más homicidios registran a la fecha.

El Sistema Nacional de Defunciones registró un total de 101 homicidios desde el mes de enero hasta la quincena de septiembre de 2025 (ayer un nuevo crimen se registró en la provincia de Sullana).

Solo en el mes de enero, la región Piura reportó 11 homicidios a manos de sicarios, en febrero con 12, marzo 16, abril 9, mayo 11, junio 13, julio 14, agosto 10 y septiembre 5 fallecidos. A comparación del año 2024, la región registró 114 muertes violentas, cuya cifra podría superar este año de no tomarse las acciones pertinentes.

Para ello, el coronel y ex jefe de la Región Policial de Piura, Máximo Vargas Hugo, señaló que estas cifras son alarmantes y genera preocupación, miedo y terror a la población, sobre todo en las provincias de Piura y Sullana.

“Que las muertes violentas como resultado del sicariato que ejecutan las organizaciones criminales en la región Piura, se han incrementado en forma alarmante, estas registran un promedio de 12 muertes por mes, según los datos de Sinadef, lo cual genera preocupación, miedo y terror en la población, estos hechos violentos son ejecutados con total ferocidad, brutalidad y marcado desprecio por la vida humana de las personas y sin distinción de edad, sexo o condición social”, precisó .

Agregó que el año 2024 se registraron 114 crímenes, mientras que en lo que va del año ya se registraron 101, todo hace suponer que el año 2025, podría convertirse en el año donde se registre la mayor cantidad de muertes violentas como producto del sicariato.

“Ante esta cruel realidad se requiere adoptar medidas efectivas, concretas que fortalezcan la inteligencia policial y la investigación criminal, así como que el sistema de justicia llámese Ministerio Público y Poder Judicial asuman el rol y su compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana y no estén liberando delincuentes, que nuevamente son capturados por la PNP en la comisión de delitos graves”, indicó.

Solo en la Perla del Chira, son más de 40 muertes a manos de estos delincuentes donde las hipótesis que maneja la policía, en su mayoría, han sido por ajuste de cuentas.