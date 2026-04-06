Los representantes del sector pesquero en la región instaron a los candidatos a senadores y diputados por Piura, a conocer los problemas de su sector y plantear las propuestas y alternativas que permitan legislar mejor.

Desde Sechura, dirigentes pesqueros como Medardo Vite explicaron que desde su postura, existen muchas leyes de impacto en el sector pesca que deben ser sometidas ya a revisión y modificación previa socialización y debate, para una convivencia armoniosa en la sociedad.

Una de las últimas leyes de mayor impacto, según detalló Vite Zeta, es la Ley 31622, dada en noviembre de 2022, y que mereció protestas a nivel nacional del sector, y mediante la cual consideran que de forma arbitraria criminaliza a toda la cadena productiva de la pesca y su comercialización en base a un abuso que se contempla en el artículo 308 B, de esta iniciativa.

El dirigente recordó que con marchas, protestas y paros se logró modificar en algo sacando la Ley 31673, sin embargo; quedaron pendientes que siguen perjudicando a los pescadores, sobre todo, artesanales uno de los cuales fue detenido y apresado la semana pasada.

“No nos oponemos al control y fiscalización, siempre nos hemos sometido al reglamento de fiscalización que tiene todo un procedimiento. Pero esta ley abusiva decomisa y da potestad a la fiscalía del Medio Ambiente a ejecutar en paralelo sus acciones. Nos perjudica enormemente y nos pone vulnerables a las detenciones y arbitrariedades. Es un gran pendiente”, acotó.

Entre otras leyes que deben revisarse, afirma el representante industrial de la pesca de la 26920, es el Decreto Legislativo 1084 – 2008. ‘Ley de Cuotas’, que aseguran beneficio a lanchas de bancos y empresas quebradas, así como a la denominada ‘pesca ineficiente’; además de propiciar un mercado oligopsónico en donde un reducido número de plantas procesadoras ligados a la SNP, acaparan el mercado de la producción de pesca de anchoveta de todo el sector.