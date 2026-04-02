La Fiscalía Anticorrupción intervino la sede de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna de la provincia de Sullana, debido a las denuncias sobre la presunta contratación irregular de personal que habría sido favorecido por vínculos o favores políticos.

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La intervención fue realizada por un equipo de fiscales del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, quienes llegaron al local ubicado en el sector oeste de esta ciudad.

La diligencia fue desarrollada debido a las denuncias difundidas en redes sociales sobre la presunta contratación de personal en esta institución por favores políticos y recomendaciones de gente allegada a instituciones regionales del Estado y que es investigada por la Fiscalía y la Policía.

Asimismo, indagan sobre las contrataciones que se habrían realizado sin el debido concurso público o siguiendo los procedimientos respectivos para cubrir diversas plazas temporales y violando las normas estipuladas.

Ante esto, los fiscales anticorrupción y efectivos policiales de la Dircocor (Dirección contra la Corrupción) de Piura recabaron diversa documentación en el área de Legajos de la Sub Región de Salud de Sullana, tras coordinación con los funcionarios de esta institución.

Por otro lado, la ciudadanía también solicitó que las autoridades realicen una verificación exhaustiva sobre pagos y compras que efectuaron y determinen si se realizaron con las partidas correctas y no con dinero que no les corresponderían.