Un trágico accidente acabó con la vida de un joven trabajador, luego de ser embestido y dejado abandonado por un vehículo en la carretera Sullana-Las Lomas. Él falleció en el Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana.

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El lamentable accidente ocurrió a la altura del caserío El Partidor, en el distrito de Las Lomas, donde la víctima identificada como Erick Jeanpier Tocto Mondragón, de 23 años, fue encontrada con heridas de gravedad en la transitada vía.

Ante esto, fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2 del sector oeste de Sullana, donde permanecía internado, pero desafortunadamente no soportó las graves heridas y la noche del último martes dejó de existir ante el lamento de sus seres queridos.

“A él (Tocto) lo han dejado tirado en la carretera. No se sabe hasta el momento quién lo ha atropellado...”, señaló una de sus familiares, que se mostró muy afectada tras el accidente ocurrido la noche del último sábado. Señalaron que su cuerpo fue trasladado al distrito de Las Lomas, donde está siendo velado y residía con su familia.

Este nuevo hecho se suma al deceso del agricultor Santos Rivera Lima (59), quien falleció el pasado lunes 30 de marzo en el Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, tras un accidente ocurrido en el distrito de Las Lomas. La víctima viajaba como copiloto en una motocicleta conducida por su amigo, Jhony Córdova Merino, quien se encuentra grave e internado en el mismo nosocomio.