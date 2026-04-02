Un trabajador de una empresa empacadora se encuentra mal herido, luego que un sujeto lo atacó de un balazo en el cuello, cuando se encontraba en una parrillada bailable en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

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Ocurrió la noche del martes 31 de marzo, cuando la víctima identificado como Edwin Gutiérrez Arellano estaba en la fiesta en la avenida Brasil del barrio Nuevo Porvenir y un individuo lo atacó frente a diversas personas.

Fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2 del sector oeste, donde permanece internado y según allegados a la víctima, su estado es muy delicado.

Mientras que luego de lo ocurrido, efectivos policiales de la comisaría de Bellavista intervinieron a un hombre de iniciales O.N.V.C. (30), en la intersección de la calle Miraflores con transversal El Cóndor. Le hallaron una escopeta y lo investigan para ver si está involucrado en el ataque contra la víctima.