La Municipalidad Provincial de Sullana, mediante la Subgerencia de Fiscalización, participó en operativos conjuntos con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional del Perú y Serenazgo, logrando intervenir dos establecimientos informales.

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Durante el operativo en un restaurante sin nombre ubicado en el asentamiento Nueve de Octubre, la Policía tuvo que hacer uso de la fuerza para ingresar al local, debido a la negativa del encargado a abrir la puerta, en el marco del estado de emergencia que permite la restricción de la inviolabilidad de domicilio.

En el interior se halló a hombres y mujeres consumiendo bebidas alcohólicas, sin evidencia de actividad gastronómica. El encargado presentó solo licencia de funcionamiento, por lo que se impuso una multa del 40% de la UIT y la clausura temporal por 30 días.

En un segundo operativo, en un bar sin nombre ubicado en el asentamiento El Obrero, se encontró a personas consumiendo bebidas alcohólicas y la propietaria no presentó documentación alguna, aplicándose una multa del 25% de la UIT y clausura por 30 días.