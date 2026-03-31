Establecimientos sancionados están ubicados en Sullana
Establecimientos sancionados están ubicados en Sullana

La Municipalidad Provincial de , mediante la Subgerencia de Fiscalización, participó en operativos conjuntos con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional del Perú y Serenazgo, logrando intervenir dos establecimientos informales.

Durante el operativo en un restaurante sin nombre ubicado en el asentamiento Nueve de Octubre, la Policía tuvo que hacer uso de la fuerza para ingresar al local, debido a la negativa del encargado a abrir la puerta, en el marco del estado de emergencia que permite la restricción de la inviolabilidad de domicilio.

En el interior se halló a hombres y mujeres consumiendo bebidas alcohólicas, sin evidencia de actividad gastronómica. El encargado presentó solo licencia de funcionamiento, por lo que se impuso una multa del 40% de la UIT y la clausura temporal por 30 días.

En un segundo operativo, en un bar sin nombre ubicado en el asentamiento El Obrero, se encontró a personas consumiendo bebidas alcohólicas y la propietaria no presentó documentación alguna, aplicándose una multa del 25% de la UIT y clausura por 30 días.

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