Desde la ciudad de Catacaos, la Región Policial Piura presentó ayer el Plan de Operaciones Policiales “Semana Santa 2026”, mediante el cual se reforzará la seguridad y protección durante el próximo feriado largo por las celebraciones religiosas en las ocho provincias del departamento de Piura.

Este plan contempla el despliegue de 2,500 efectivos policiales, quienes serán distribuidos estratégicamente para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la tranquilidad de la población y visitantes, según informó el general PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la Región Policial Piura.

Además, la autoridad policial indicó que las acciones se realizarán hasta el lunes 6 de abril del presente año, a fin de evitar accidentes de tránsito y hechos delictivos en esta fiesta religiosa, sobre todo, en los lugares con mayor afluencia de personas, como son las ciudades de Catacaos, Sechura, Ayabaca, Chulucanas, entre otras.

Asimismo, se desarrollarán patrullajes y operativos policiales sorpresivos en los alrededores de terminales terrestres, centros comerciales, iglesias, y parques públicos, así como controles en las principales vías de ingreso y salida a la ciudad de Piura.

De igual manera, se intensificará la seguridad en los distintos balnearios del litoral piurano, los cuales recibirán a miles de turistas nacionales y extranjeros.

También se reforzarán las labores de patrullaje e inteligencia operativa policial, y se llevarán a cabo intervenciones a conductores de vehículos motorizados para prevenir la conducción en estado de ebriedad.

Con estas acciones policiales, se garantiza la seguridad y protección de los ciudadanos y visitantes de la región Piura, destacando el compromiso de la Policía con la ciudadanía.