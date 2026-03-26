La región Piura registra hasta la fecha treinta homicidios, la mayoría en la ciudad de Sullana, según el registro del el Sistema Informático Nacional de Defunciones – Sinadef. El exjefe de la Región Policial de Piura, coronel PNP en retiro Máximo Vargas Hugo, enfatizó que urge identificar y capturar a las bandas y organizaciones criminales para contrarrestar el sicariato, las extorsiones y otros delitos.

De acuerdo con las estadísticas del Sinadef, hasta el 24 de marzo del presente año, en la región Piura se han registrado 30 homicidios, de los cuales seis ocurrieron en enero, 14 en el mes de febrero y 10 en el mes de marzo. La mayoría de los crímenes han ocurrido en la ciudad de Sullana.

Precisamente, el último ocurrió el 20 de marzo en dicha ciudad, luego que el obrero de construcción civil Pablo Zapata Silva (49 años) fuese baleado por un sicario que llegó hasta la obra de agua y alcantarillado que se ejecuta en la cuarta cuadra de la calle Andrés Garrido, en el asentamiento El Obrero.

Y tres días antes, el 17 de marzo, también en Sullana, asesinaron al vigilante Isver Ojeda Crisanto (31 años), cuando se encontraba al interior de su vivienda en la calle San Juan y transversal Ignacio Sánchez, en el A.H. 9 de Octubre. Un día antes, desconocidos asesinaron a pedradas a un ciudadano colombiano, en la vía Sullana - Tambogrande, frente a los bares Teo y Vanessa, en Sullana.

El 6 de marzo, en esta misma ciudad, en horas de la tarde, sicarios a bordo de una motocicleta acabaron con la vida de Kevin Hidalgo (25 años) cuando se encontraba ingiriendo licor junto con un grupo de amigos en un local en la intersección de la calle Vichayal y Sáenz Peña, en el A.H. 9 de Octubre.

Al respecto, el exjefe de la Región Policial de Piura, coronel PNP en retiro Máximo Vargas Hugo, subrayó que urge identificar y capturar las bandas y organizaciones criminales para contrarrestar el sicariato y las extorsiones, que se han apoderado de la región.

“Para reducir los hechos criminales, es fundamental que estas organizaciones sean capturadas, ya que están constantemente latentes en la región, caso contrario seguirán cometiendo actos violentos”, indicó.

Es esencial reforzar la investigación criminal, incluyendo el armamento, ubicación y logística de los delincuentes. La inteligencia y la investigación son pilares fundamentales. Las unidades de inteligencia deben ser reforzadas con información y bases de datos para mejorar la efectividad.

Reiteró que urge reforzar el área de inteligencia e investigación criminal, los cuales son ejes fundamentales en la lucha contra la criminalidad. “Tienen que reforzar esas unidades para conocer información clave, como la clase de armamento con la que cuentan, la logística, integrantes, antecedentes de sus miembros, y con esa base de datos trabajar”.

Resaltó el patrullaje conjunto entre las Fuerzas Armadas, el serenazgo y la policía en puntos críticos de Piura anunciado por el jefe policial de Piura.