Con el objetivo de prevenir la comisión de delitos vinculados al uso indebido de telecomunicaciones, como las extorsiones, la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito promovió y articuló la ejecución de un operativo técnico de medición de señal inalámbrica en el penal de Piura.

La intervención se realizó con el apoyo de personal policial del Escuadrón Verde y de personal especializado de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del Despacho Viceministerial de Comunicaciones del MTC, que programó el despliegue los días 24 y 25 de marzo en los exteriores del penal, atendiendo al requerimiento fiscal orientado a verificar la operatividad de los sistemas de bloqueo de señal.

Durante el operativo, se realizó el monitoreo del espectro radioeléctrico, así como la identificación de posibles señales ilegales de telecomunicaciones en la zona, acciones clave para detectar riesgos y prevenir actividades ilícitas que puedan afectar la seguridad pública.

La medición se realizó en tres puntos ubicados a los alrededores del Establecimiento penitenciario de conformidad con el protocolo técnico aprobado por Resolución Ministerial N° 954-2016-MTC/01.03 modificado por Resolución Ministerial N° 647-2025-MTC/01.03.

Y, en consonancia con el Decreto Supremo 008-2025-MTC que regula obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.