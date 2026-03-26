Con el objetivo de prevenir la comisión de delitos vinculados al uso indebido de telecomunicaciones, como las extorsiones, la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito promovió y articuló la ejecución de un operativo técnico de medición de señal inalámbrica en el penal de Piura.
La intervención se realizó con el apoyo de personal policial del Escuadrón Verde y de personal especializado de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del Despacho Viceministerial de Comunicaciones del MTC, que programó el despliegue los días 24 y 25 de marzo en los exteriores del penal, atendiendo al requerimiento fiscal orientado a verificar la operatividad de los sistemas de bloqueo de señal.VER MÁS: Piura: Envían al penal a presunto extorsionador
Durante el operativo, se realizó el monitoreo del espectro radioeléctrico, así como la identificación de posibles señales ilegales de telecomunicaciones en la zona, acciones clave para detectar riesgos y prevenir actividades ilícitas que puedan afectar la seguridad pública.
La medición se realizó en tres puntos ubicados a los alrededores del Establecimiento penitenciario de conformidad con el protocolo técnico aprobado por Resolución Ministerial N° 954-2016-MTC/01.03 modificado por Resolución Ministerial N° 647-2025-MTC/01.03.
Y, en consonancia con el Decreto Supremo 008-2025-MTC que regula obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.