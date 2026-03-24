El juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Crhistian Azabache Vidal, denegó el acuerdo de terminación anticipada solicitada por el exalcalde del distrito de La Unión, Percy Yamunaqué Chero.

En audiencia presidida por Azabache Vidal, no se aceptó el acuerdo en aplicación al artículo 57 del Código Penal, que prohíbe la suspensión de la pena para delitos de peculado y, además, la conversión de la pena está prohibida por el decreto legislativo 1585.

El acuerdo con la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios proponía una pena reducida de cuatro años y cinco meses, solicitando además la suspensión de la ejecución de la condena.

Se conoció que tanto la fiscalía como la defensa técnica del exalcalde de La Unión, Percy Yamunaqué, apelaron la decisión.

Recordemos que Yamunaqué Chero es acusado del delito de peculado doloso agravado, pues se le imputa presuntas irregularidades en la limpieza y descolmatación de un dren en el sector Cañizal Chico de La Unión, realizadas bajo el marco del DU N° 035-2023; así como la adquisición de motobombas destinadas a la atención de lluvias intensas y el fenómeno del Niño (2023-2024). También bajo el mismo DU, la adquisición de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la emergencia climática del periodo 2023-2024 e irregularidades en los servicios brindados por una contratista y el alquiler de un vehículo particular.