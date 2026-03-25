El investigado C.E.R.H (22) será ingresado preventivamente 09 meses en el penal de varones de Piura, tras ser intervenido por personal policial presuntamente recogiendo el dinero de una extorsión, el mismo que había sido fotocopiado antes de dejarlo en el lugar acordado.

Esta medida fue obtenida por la fiscal provincial Heldy Huaylinos Silva, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, en la investigación que le sigue como presunto autor del delito de extorsión.

Conforme los actuados, una pareja de esposos venía recibiendo desde el 16 de marzo mensajes extorsivos, con fotos de sus hijas y de sus lugares de trabajo, exigiéndoles el pago de 30 000 soles para no atentar contra sus vidas y la de su familia. En los mensajes, los extorsionadores se presentaban como la organización autodenominada “Los Chukis del Norte”.

Ante ello, los agraviados denunciaron el caso ante Divincri, cuyo personal policial puso en marcha un operativo por el que se comunicaron con uno de los números extorsivos y acordaron dejar el dinero solicitado en una bolsa a espaldas del colegio Perpetuo Socorro del A.H Santa Rosa.

La fiscal Huaylinos Silva sustentó su requerimiento con graves y fundados elementos de convicción que vinculan al acusado con el delito, como: el acta de recepción de denuncia, de visualización de equipo celular, de intervención policial en flagrancia delictiva, entre otros.