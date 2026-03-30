Las autoridades policiales han iniciado una investigación exhaustiva tras el hallazgo del cadáver de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad de Piura. El suceso, que ha causado conmoción entre sus colegas y la comunidad, fue reportado en las últimas horas de ayer, activando de inmediato los protocolos de ley.

LA muerte. El agente policial SO3 PNP E.J.G perdió la vida en extrañas circunstancias dentro de una vivienda ubicada en el sector Las Montero, en el distrito de Castilla. Tras el hallazgo, efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del deceso.

Según informan, el efectivo laboraba en la comisaría de El Indio, en Castilla, y al no llegar a su centro de trabajo acudieron a su vivienda, encontrándolo sin vida.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Piura para realizar la necropsia de ley y las diligencias correspondientes, luego que el Ministerio Público autorizara el levantamiento de su cuerpo.

Hasta el recinto médico se desplazaron sus familiares, quienes, en medio de profundas muestras de dolor, aguardan la culminación de los trámites legales para retirar el cuerpo y proceder con las honras fúnebres.

Finalmente, el hecho ha causado conmoción entre su familia, amigos y vecinos, quienes lamentan su pronta partida.