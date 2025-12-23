A dos días de la Navidad, las pistas se volvieron a teñir de sangre. Un efectivo policial falleció la tarde de ayer luego que el auto que conducía chocó frontalmente contra un tráiler en la carretera Sullana – Salitral, distrito de Salitral, en la provincia de Sullana, región Piura.

choque. El accidente ocurrió la tarde de ayer lunes en la mencionada vía de la carretera Sullana – Salitral, exactamente en una curva del barrio Buenos Aires, en el distrito de Salitral.

Según las primeras indagaciones, el suboficial de la PNP, Marlon Santiago Pacherrez Garcés, conducía un auto Toyota Corola de color negro de placa de rodaje A6J – 238 cuando chocó frontalmente contra un volquete que cargaba agregados, en la mencionada curva.

Tras el fuerte impacto, el suboficial que laboraba en la comisaría de Querecotillo, fue auxiliado por los pobladores, los conductores que circulan de la vía y la policía de Salitral, quienes lo rescataron y trasladaron de emergencia al Hospital de Apoyo II de Sullana. Él fue llevado inconsciente hasta el nosocomio, pues quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

Lamentablemente el fuerte impacto con el volquete, al parecer le destrozaron varios órganos vitales, y el suboficial perdió la vida cuando llegó al hospital y solo los médicos de turno certificaron su deceso y nada pudieron hacer para salvarle su vida.

El representante, del Ministerio Público ordenó el levantamiento, traslado e internamiento del cuerpo del policía hacia la morgue de Sullana para la necropsia de ley respectiva y determinar fehacientemente la causa de su deceso.

Se conoció que el suboficial laboraba en la comisaría de Querecotillo y se encontraba en su día de franco. Ambos vehículos fueron remolcados hasta la dependencia policial para las diligencias del caso.

Asimismo, el conductor del volquete quedó en calidad de detenido y la fiscalía ordenó que se le realice el dosaje etílico a ambos choferes para determinar si alguno había o no consumido bebidas alcohólicas.

Personal de la Unidad de Prevención e Investigaciones de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la PNP inició las indagaciones para determinar las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades de ambos conductores.

Tras la confirmación de la muerte del efectivo policial, sus colegas, amigos y familiares lamentaron su repentino deceso.