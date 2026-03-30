El Ministerio Público y la Policía Nacional intervinieron en dos incidentes reportados durante el examen de admisión de la Universidad Nacional de Piura (UNP) realizado ayer. Las autoridades investigan un presunto caso de suplantación y el hallazgo de un dispositivo electrónico en posesión de una postulante.

Fuentes oficiales informaron sobre la detención de un individuo por presunta suplantación de identidad durante el examen de admisión realizado ayer, donde asistieron miles de postulantes provenientes de diversos puntos de la región.

El hecho ocurrió por la puerta de ingreso N° 03 de la casa superior de estudios, donde el sujeto portaba el DNI y el carnet de otro postulante, quien al dudar del parecido, el personal pasó su huella y salió otra identidad, siendo detenido por el personal de vigilancia de la Universidad Nacional de Piura y de la Unidad de Estafas y Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura, para las diligencias correspondientes. Posteriormente, fue llevado hasta la dependencia policial. Asimismo, el caso fue comunicado a la Fiscalía de Flagrancia por el presunto delito de suplantación de identidad.

EL OTRO CASO. De otro lado, también se realizó la intervención a una jovencita que se encontraba en el aula Tangarará desarrollando su examen, quien postulaba a la Facultad de Medicina, y a quien se le habría encontrado un dispositivo electrónico, el mismo que fue detectado por agentes de la policía.

Según refieren, el dispositivo fue hallado bien camuflado entre su ropa, pero finalmente fue detectado por los efectivos que se encontraban apoyando en el examen de admisión. Asimismo, dos menores también fueron revisados por los agentes, quienes al aprecer también llevaban un dispositivo, pero no se les encontró nada, por lo que siguieron rindiendo su examen con normalidad.

Se conoció preliminarmente que la policía de Tacalá levantó el acta de intervención, pero la menor no fue retenida, pero si será procesada administrativamente.

Al momento de la intervención participó la segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, la policía y personal de la Universidad Nacional de Piura, así como agentes de la comisaría de Tacalá durante todo el desarrollo del examen.

Cabe indicar que miles de jóvenes de diferentes partes de la región participaron del proceso de admisión, en el que buscan alcanzar una vacante dentro de la Universidad Nacional de Piura. Después de las dos incidencias, el examen de admisión se desarrolló con total normalidad.