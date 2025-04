El reconocido economista y docente principal de la Universidad Nacional de Piura (UNP), José Ordinola Boyer, se pronunció sobre los resultados y puntajes que obtienen los postulantes e ingresantes universitarios en los últimos exámenes de admisión, señalando que es un hecho que no solo debe evaluarse unilateralmente desde la parte de los postulantes sino que la universidad está incurriendo en tremenda responsabilidad por no actualizar su banco de preguntas y su metodología de evaluación de contenidos analíticos, manteniendo un modelo de ‘preguntas – respuestas’ desfasado a la actual realidad y estándares de calificación preuniversitaria.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

La Contraloría halla deficiencias en una obra educativa de S/ 4 millones en Piura

“Es preocupante los bajos puntuajes obtenidos pero es de advertir que los alumnos se enfrentan a un examen de admisión con metodología, preguntas y respuestas totalmente desfasados, con una matriz diseñada en base al banco de Idepunp, con preguntas anacrónicas de un banco que no ha sido actualizado, por ello los resultados son cada vez más bajos. La universidad no se ha adecuado a la currícula escolar actual, pese a que en el Consejo Universitario aprobó hace años formar una comisión que evalúe y actualice los exámenes de admisión, pero hasta ahora no se hace”, declaró.

El catedrático indicó que sin embargo; estos resultados no reflejan la esencia y el espíritu de lo que es la universidad, y la UNP tiene que asumir el reto y responsabilidad de convertir a cada uno de sus alumnos en los mejores profesionales al servicio de la comunidad. “En nuestra UNP tenemos docentes de primer nivel, investigadores calificados, profesionales que destacan en la comunidad y el reto debe ser asimilar a los nuevos estudiantes para formarlos con estos estándares de calidad que permitan a la sociedad tener profesionales altamente calificados y dispuestos a servir”, comentó.

Para Ordinola Boyer, el Consejo Universitario, y el rectorado UNP deberían mostrarse preocupados y con especial interés en actualizar y ajustar pronto la metodología, el banco de preguntas y la estructura de los exámenes de admisión como lo han hecho ya otras universidades del país, entre ellos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional San Agustin de Arequipa, entre otras; preocupadas por las funestas consecuencias y los efectos perniciosos de la educacion virtual en pandemia.