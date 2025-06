Los candidatos al rectorado de la Universidad Nacional de Piura ( UNP ) denunciaron unas presuntas irregularidades en las elecciones, como la duplicidad de votos y “orientadores”.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la UNP, Víctor Velarde, fue el primero en denunciar la presencia de 6 personas “extrañas” en el interior del campus universitario.

“He detectado la presencia de personas extrañas dentro de la universidad, que no siendo docentes ni alumnos no tienen derecho a participar en estas elecciones y cuando me acerqué a preguntarles, me han contestado con una credencial otorgada por el Comité Electoral que dice Orientador”, dijo Velarde.

Subrayó que el artículo 354 del Código Penal sanciona con pena privativa de la libertad a los que cometa el delito de orientación al voto.

La candidata Socorro Granda también criticó la presencia de esos “orientadores”.

“La finalidad de los orientadores de alguna manera es hablar con las personas, dirigir el voto...hay un ánimo de demostrar poder, hay un exrector que ahora es un docente común y corriente, que está con guardaespaldas”, indicó.

Denunció que habría una duplicidad de votos, porque en el padrón de docentes hay catedráticos que también figuran en el padrón de votantes de postgrado. “Habría duplicidad de datos y eso quiere decir que no han filtrado a los colegas. Esas artimañas las vienen manejando desde hace tiempo”, precisó Granda.

A su turno, el candidato José Ordinola Boyer se sumó a esta denuncia y dijo que era una “práctica de hace años”.

El candidato pidió mayor presencia policial para el día de hoy por la presencia de más de 13000 estudiantes que emitirán su voto.

“Mañana (hoy) se define el partido, son 13 000 alumnos. Los estudiantes tienen la oportunidad de transformar la universidad, desterrar casi 27 años de desprestigio y eso lo podemos voltear en un día de mañana (hoy)”, afirmó.