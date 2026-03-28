La Defensoría del Pueblo inauguró en Sullana el Módulo Defensorial con el objetivo de atender las denuncias de las personas más vulnerables de la provincia. Este espacio ha sido posible gracias al convenio interinstitucional suscrito con la Municipalidad Provincial de Sullana.

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El evento contó con la participación de Walter Galecio Gonzales, jefe de la Oficina Defensorial II de la Defensoría del Pueblo en Piura y del abogado Ronmel Atoche Juárez, en representación del alcalde provincial, Marlem Mogollón Meca.

El Módulo Defensorial permitirá a la población presentar quejas, denuncias y consultas frente a la posible vulneración de sus derechos fundamentales.

Asimismo, brindará orientación legal gratuita y promoverá la defensa de los derechos, especialmente en favor de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en condición de vulnerabilidad.