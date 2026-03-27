Un adolescente de 17 años cumplirá 60 días de internamiento preventivo en el centro juvenil de rehabilitación Miguel Grau de Piura, mientras es investigado por el presunto intento de homicidio. Él fue retenido por un grupo de vecinos que lo golpearon, debido a que habría intentado asesinar a un obrero en la obra del parque España en la provincia de Sullana.

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La Primera Fiscalía Provincial de Familia de Sullana investiga al menor por las presuntas infracciones de tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. El internamiento preventivo fue solicitado y aprobado por el Juzgado de Familia de esta ciudad.

El hecho se registró la tarde del pasado viernes 20, cuando un grupo de ciudadanos capturó y linchó brutalmente al adolescente, debido que pretendió asesinar a un trabajador de una obra, pero su arma se trabó. La Policía de la comisaría de Sullana llegó a la zona y evitó una tragedia mayor, trasladándolo al Hospital de Apoyo II-2.