Los vecinos y transportistas denunciaron el grave riesgo que representa la paralizada obra vial Turicarami-Jíbito, proyecto valorizado en más de S/ 75 millones y financiado por el Gobierno Regional de Piura. Advirtieron la presencia de buzones sin tapa, varillas de acero expuestas y postes de alumbrado a punto de colapsar. Ante este peligro, la ciudadanía exige acciones inmediatas a las autoridades antes de que ocurra una tragedia.

Se trata de un buzón sin tapa en la intersección de la avenida José de Lama y calle El Carmen en la urbanización Santa Rosa. Asimismo, huecos en otros lugares de la vía. También varillas expuestas en varios tramos de dicha avenida que son un peligro para los transeúntes. A esto se suman postes de concreto que sostienen pesados cables de alumbrado público, los cuales han quedado prácticamente suspendidos en el aire tras la paralización de la obra.

El secretario general del sindicato de mototaxistas de Sullana, Rafael Curipuma Flores, expresó su malestar ante esto. “Nos sentimos verdaderamente perjudicados por el Gobierno Regional de no haber tomado acciones inmediatas de fiscalización en los trabajos”, señaló.

Asimismo indicó que miles de mototaxistas están viéndose afectados. “Lamentablemente estamos sufriendo por lo que viene ocurriendo por los huecos, la polvareda, el cierre de calles y sin aperturar vías alternas. Hacemos un llamado al Gobierno Regional que se pronuncie y termine la obra”, dijo el dirigente de los mototaxistas.

Indicó que otro problema de la obra es que casi no han dejado vías transversales para los vehículos. “La avenida hasta Jíbito, lamentablemente no han dejado casi transversales. No sé cómo este proyecto ha sido aprobado”, indicó Rafael Curipuma.

Mientras el emprendedor Ernesto Girón Petrosi, dueño de una peluquería en la cuadra 18 de la avenida José de Lama; junto a otros vecinos, señaló que no cree que terminen la obra en pocos meses, como han señalado.

“Nos dicen que en un mes van a empezar (la obra), pero la verdad lo vemos difícil a este paso que van. Entonces, lo que queremos y pedimos que (los funcionarios) no nos estén paseando y que terminen lo más rápido, ya que estamos al borde de la locura con las pérdidas económicas que tenemos muchos dueños de negocios”, dijo Girón.

Ante esto, la gerenta Sub Regional Luciano Castillo Colonna, Lourdes Antón, dejó un mensaje a los dueños de negocios. “(...) Ellos van a tener una pista mucho mejor de la que tenían. Hago un llamado a que mantengan la calma porque estamos tratando de solucionarlo, para que la ejecución sea en el más breve plazo posible y poder terminarla”, dijo la funcionaria.En cuanto a los buzones sin tapa, los postes y varillas expuestas dijo: “Estamos haciendo la constatación y verificando todo ello. De acuerdo a eso, se van a tomar las acciones inmediatas posibles”, indicó Antón.