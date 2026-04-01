Un grupo de sicarios a bordo de una mototaxi asesinó de trece balazos al dueño de un centro recreacional y a un policía, cuando las víctimas se encontraban comiendo en un puesto cercano a una discoteca en la provincia de Sullana.

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El crimen ocurrió cerca de la una de la madrugada del martes 31 de marzo, cuando el empresario Daniel Agurto Vílchez, dueño del local El Emporio -ubicado en la carretera Sullana-Alamor, distrito de Marcavelica-, se encontraba con unos amigos en la discoteca Kaskadas, situado en la cuadra 10 de la avenida Champagnat, momentos antes del ataque.

En el interior del local, el suboficial Kevin Quezada Morales, quien estaba en su día de franco, se encontró con el empresario y, debido a que mantenían una amistad, salieron a conversar a los exteriores e incluso se dirigieron a un puesto de comida cercano para dialogar sobre temas familiares.

En ese instante, llegó una mototaxi de donde descendieron dos sicarios, según las imágenes. Ambos se dirigieron donde Agurto y le dispararon siete balazos que le impactaron en la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo.

Tras el ataque al empresario, los sicarios intentaron huir, pero al notar que el suboficial Quezada se levantaba de su asiento, uno de los criminales regresó y le disparó seis balazos en la cabeza y los brazos. Ante esto, ambas víctimas murieron de forma instantánea.

En tanto, Denis Quezada, padre del policía Kevin, dijo que su hijo estuvo en lugar equivocado. “Mi hijo estuvo en el lugar y momento equivocado. Lo han matado injustamente. Él nunca ha sido seguridad de nadie y ha trabajado solo para su institución policial”, dijo.

Mientras el jefe de la Región Policial de Piura, general Daniel Jares, anunció la captura del presunto sicario apodado como “El Beta”. Asimismo, a dos sujetos más en el distrito de Bellavista. Todos ellos están detenidos en el Depincri.