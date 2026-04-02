En un operativo, las autoridades retiraron paneles y gigantografías de los partidos políticos Fuerza Popular y Ahora Nación, debido a que las agrupaciones no contaban con la autorización municipal requerida para la instalación de publicidad en la vía pública en la provincia de Sullana.

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La diligencia fue realizada por la fiscal Sara Vidal, de la Fiscalía de Prevención del Delito, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Municipalidad de Sullana. Esto con miras a las próximas Elecciones Generales.

Según el JNE, dicha propaganda que estaba ubicada en la carretera Sullana- Tambogrande, frente al supermercado Makro, vulneraba las normas que garantizan el principio de equidad y transparencia en la competencia electoral. Además, la comuna les aplicó una sanción de una UIT.

Asimismo, las autoridades realizaron un recorrido por distintos sectores del distrito de Bellavista y la ciudad de Sullana. Además, anunciaron operativos en los próximos días.