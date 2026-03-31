El médico Dante Enrique García Juárez fue designado como nuevo director de la Sub Región de Salud “Luciano Castillo Colonna” en la provincia de Sullana, en reemplazo de su colega Eduardo Álvarez Delgado.

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Esta medida se oficializó mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 168-2026 del Gobierno Regional de Piura, donde se nombra al galeno García, quien asumirá sus funciones en las próximas horas.

Cabe mencionar que el exdirector Eduardo Álvarez fue cuestionado por el personal debido a la falta de atención a diversas demandas y problemáticas internas. Asimismo, en los últimos meses se registraron diversas protestas tanto en la sede de Sullana como en el Gobierno Regional pidiendo su salida.

Ante esto, el Sindicato de Trabajadores Administrativos que preside Carlos Campos Solano, saludó la designación de García y pidió que tenga las puertas abiertas al diálogo. Asimismo, el gremio solicitó la renovación total de los cargos de confianza y encargaturas que permanecen desde hace meses o incluso de gestiones pasadas.