El Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana anunció que 22 niños y adolescentes de la región fueron seleccionados para recibir cirugías de corazón abierto en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en Lima.

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Este importante logro es el resultado de una jornada de evaluación y tamizaje cardiológico organizada por dicho nosocomio. La médica Kenia Llagas Chávez, directora adjunta, destacó que esta meta es fruto de una planificación iniciada a principios de año.

Durante la jornada, médicos especialistas evaluaron a más de 120 niños y jóvenes de Sullana y distritos aledaños. Tras rigurosos exámenes, se identificaron patologías críticas como comunicación interventricular (CIV), comunicación interauricular (CIA) y anomalías valvulares.

Los 22 menores seleccionados, cuyas edades oscilan entre 1 y 17 años, serán derivados a la capital para las intervenciones correctoras de alta complejidad.

Estas operaciones serán realizadas gracias a las gestiones del hospital y la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), donde las familias no asumirán los costos de las operaciones que incluyen procesos de circulación extracorpórea y cuidados postoperatorios especializados.