Niños y adolescentes fueron evaluados en el Hospital de Apoyo II-2
Niños y adolescentes fueron evaluados en el Hospital de Apoyo II-2

El Hospital de Apoyo II-2 de la anunció que 22 niños y adolescentes de la región fueron seleccionados para recibir cirugías de corazón abierto en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en Lima.

Este importante logro es el resultado de una jornada de evaluación y tamizaje cardiológico organizada por dicho nosocomio. La médica Kenia Llagas Chávez, directora adjunta, destacó que esta meta es fruto de una planificación iniciada a principios de año.

Durante la jornada, médicos especialistas evaluaron a más de 120 niños y jóvenes de Sullana y distritos aledaños. Tras rigurosos exámenes, se identificaron patologías críticas como comunicación interventricular (CIV), comunicación interauricular (CIA) y anomalías valvulares.

Los 22 menores seleccionados, cuyas edades oscilan entre 1 y 17 años, serán derivados a la capital para las intervenciones correctoras de alta complejidad.

Estas operaciones serán realizadas gracias a las gestiones del hospital y la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), donde las familias no asumirán los costos de las operaciones que incluyen procesos de circulación extracorpórea y cuidados postoperatorios especializados.

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