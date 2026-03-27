La Contraloría General de la República reveló que la obra de la institución educativa inicial N° 539, ubicada en el centro poblado La Quinta, del distrito de Marcavelica, provincia de Sullana, presenta rajaduras en pisos y paredes, y otras graves deficiencias. Además, el proyecto, valorizado en S/ 2′610,458 se encuentra abandonado y deteriorado desde hace más de tres años, según denunciaron los vecinos de la zona.

Según el informe de visita de control Nº025-2026-CG/EDUC-SVC, el órgano de control identificó situaciones adversas en la infraestructura de la institución educativa que está situada en el barrio La Victoria, al costado del tanque elevado.

Durante la verificación efectuada a la obra, constataron que las losas de piso aledañas al patio techado y las veredas de circulación interna de la institución educativa inicial, presentan fisuras, grietas y desniveles mayores a los registrados en el Informe Nº 05 del año pasado. Asimismo, evidenciaron el desprendimiento de concreto endurecido en las veredas construidas.

Asimismo, la comisión de la Contraloría constató que las tres puertas de ingreso a las aulas de los pabellones 1 y 2 no abren, mientras que otra lo hace solo parcialmente. Además, el informe señala que este problema se suma al aumento de grietas y desniveles detectados en las veredas exteriores del mencionado colegio.

Otro de los problemas identificados es que las canaletas de concreto para el drenaje pluvial, en el interior del colegio presentan grietas, desniveles en su alineamiento horizontal y desprendimiento de material.

Mientras que los paños del cerco perimétrico ubicados a la izquierda del portal de ingreso principal, presentan mayores fisuras y grietas.

Según la Contraloría, “los hechos advertidos detallados precedentemente ponen en riesgo el cumplimiento de la finalidad pública que motivó la intervención, así como los recursos públicos pagados a la fecha para su ejecución ascedentes a S/ 2′610,458”, indica el informe.

Otra de las situaciones adversas reveladas es que el expediente técnico para la ejecución de la obra, registra inconsistencias entre el estudio de mecánica de suelos, planos de estructuras, presupuesto y metrados para la ejecución de las partidas durante la ejecución de la obra que pone en riesgo el monto invertido en su ejecución ascedente a S/ 2′610,458.97, así como su calidad y vida útil, ante un posible colapso de la infraestructura.

Tras ello, la Contraloría recomendó que adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objetivo de asegurar el resultado o el logro de los objetivo de la referida obra.

LA COMUNA. Al respecto, la Municipalidad Distrital de Marcavelica informó que, entre las acciones que han tomado es que hoy, un equipo de especialistas del Colegio de Ingenieros del Perú realizará un peritaje a la infraestructura para determinar la situación actual en que se encuentra el mencionado colegio.

Señalaron que mediante esta acción que efectuarán, tendrán el diagnóstico oficial de la obra y sabrán si es que hay culpabilidad técnica y qué acciones correspondientes tomarán con los implicados tras el informe revelado por la comisión de control de Contraloría de la República.