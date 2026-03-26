Un trabajador de una empresa agroexportadora de limones falleció trágicamente tras ser atropellado por una camioneta station wagon cuando se dirigía a su vivienda junto a su sobrino que resultó mal herido en la carretera Sullana-Tambogrande, en la provincia de Sullana.

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Ocurrió cerca de las 8 de la noche del martes 24 de marzo, cuando la víctima, identificada como Juan Lázaro Juárez Crisanto, de 55 años, había salido de laborar de una empresa en el centro poblado de Cieneguillo. Junto a él iba su sobrino, Jean Pool Herrera Salazar, de 20 años.

Cuando intentaban cruzar la vía, un vehículo station wagon apareció y los atropelló violentamente, arrojándolos a varios metros de la pista. Juan Juárez se llevó la peor parte y quedó tendido casi inconsciente sobre la vía.

Tras el accidente, el conductor del vehículo subió a los heridos para trasladarlos al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa, pero en el trayecto fueron interceptados por la Policía, cuyos agentes terminaron de llevarlos al mencionado nosocomio.

Lamentablemente, tras casi una hora y debido a las graves lesiones internas provocadas por el fuerte choque, Juárez dejó de existir.

Según sus seres queridos, Juan Juárez residía en el sector de San Eduardo Bajo del centro poblado de Pedregal del distrito de Tambogrande, donde está siendo velado. Además, deja dos hijos.