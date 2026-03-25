El ministro de Salud, Juan Velasco Guerrero, inauguró el Hospital de Apoyo II-2 ubicado en el sector oeste de la provincia de Sullana que fue ejecutado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Esto a pesar que no han podido subsanar todas las diversas observaciones que tiene este nosocomio.

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La directora del Hospital de Apoyo II-2, María Torres Hidalgo confirmó que junto a la ANIN vienen gestionando para levantar las diferentes observaciones.

Como se recuerda, durante varios días, los quirófanos no funcionaron debido a fallas en los equipos de aire acondicionado que también afectó a las farmacias y otras áreas. Asimismo, algunos ascensores están aún inoperativos, entre otras deficiencias.

El titular del Minsa llegó el martes 24 de marzo a la inauguración del nuevo hospital, un moderno establecimiento de salud culminado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) que cuenta con una inversión superior a los S/ 786 millones y beneficiará a más de 645,000 habitantes de la región.

“Desde el Minsa tenemos pilares fundamentales como fortalecer la capacidad resolutiva es decir que todos los hospitales cuenten con personal capacitado. Asimismo nos enfocaremos en la inversión con sentido territorial. Vengo a tomar decisiones, cada indicador tiene rostro humano, por ello conversé con el gobernador de Piura para que el hospital se convierta a nivel III-1”, precisó el ministro.

Asimismo, el ministro junto a su equipo técnico realizó un recorrido por esta nueva y moderna infraestructura que posee cuatro niveles y cuenta con un moderno equipamiento a fin de garantizar servicios completos y especializados para la atención de los pacientes.