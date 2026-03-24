Decenas de usuarios formaron largas colas en el exterior de la EPS Grau para reclamar por el cobro excesivo del servicio. Los vecinos llegaron desde diferentes puntos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Totalmente mortificados, los vecinos reclamaron por el desmedido cobro en los recibos del servicio de agua potable y alcantarillado, que llegan hasta 420 soles por un mes de servicio.

La señora Juana Timaná denunció un cobro excesivo en su facturación. Según explicó, tras recibir un recibo de S/ 385 en enero, presentó un reclamo que logró reducir el monto a S/ 104, el cual canceló. No obstante, la situación persistió en febrero con un nuevo incremento, por lo que decidió suspender el pago mientras realizaba el reclamo, pero en marzo su facturación fue de S/ 315, por lo que la deuda acumulada supera los S/ 500, situación que la usuaria calificó como un abuso por parte de la empresa.

En tanto, los vecinos del A.H Almirante Grau, en Piura, señalaron que el incremento desmedido en sus recibos es después del cambio de medidores en este sector. Uno de los afectados señaló que su facturación pasó de 60 a 300 soles, mientras que el ciudadano Segundo Domínguez denunció que su recibo alcanzó los 900 soles, llegando hasta la entidad para reclamar.

Otras madres de familias también indicaron que el alza no se ajusta al servicio que brinda la EPS Grau, ya que el recurso hídrico llega por horas, mientras que en otros sectores durante el día no les llega el agua, por lo que piden a la empresa regular los cobros por este servicio.

“Me están cobrando un recibo de 400 soles sin tener agua y llegan a cortar y no cae agua. Tengo que trabajar para pagar un servicio que no llega”, dijo otra moradora del sector Fátima.

Así, otros vecinos de Castilla también reclamaron por el costo elevado de los recibos.