Un operativo preventivo del Ministerio Público de Piura permitió detectar y clausurar dos boticas en el distrito de Castilla que comercializaban medicamentos vencidos y productos presuntamente falsificados, poniendo en grave riesgo la salud de la población.

La intervención fue ejecutada por la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura, a través del fiscal adjunto provincial Manuel Mena Ruiz, en coordinación con inspectores de la Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DERFS) y efectivos de la Policía Fiscal, como parte de las acciones para prevenir delitos contra la salud pública.

Durante la inspección, se hallaron productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios vencidos, así como otros de dudosa procedencia, los cuales fueron incautados de inmediato por la autoridad sanitaria competente, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se comprobó que ambos establecimientos operaban sin contar con químico farmacéutico responsable ni autorización sanitaria, incumpliendo las condiciones básicas para su funcionamiento. Ante estas graves irregularidades, se dispuso la clausura inmediata de los locales, a fin de salvaguardar la salud de los consumidores y evitar la comercialización de productos que podrían generar serios daños.