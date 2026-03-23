El especialista en Salud Pública, Julio Barrena Dioses, precisó que ante los más de 1300 casos de dengue que se registran en la región Piura y para controlar el avance de la enfermedad se necesita la cooperación de la población.

“Definitivamente la población tiene que cooperar porque la medida más eficaz es evitar que tengamos criaderos del aedes aegypti (mosquito transmisor del dengue) en nuestras casas o sus alrededores. Y eso se evita tapando los recipientes que almacenan agua y permitiendo la visita de los inspectores sanitarios para la revisión de los recipientes y para que pongan piriproxifen en los recipientes”, precisó Barrena Dioses.

Además se debe eliminar aquellos recipientes que no son útiles y que podrían acumular agua en las lluvias. Los recipientes útiles deben lavarse, escobillarse y ponerse boca abajo si no se van a usar.

La sala situacional de Diresa Piura hasta la semana 10-2026 (al 14 de marzo) indica que hay 1327 casos sin ninguna defunción (se descartó la muerte en investigación)

Los casos de dengue sin signos de alarma son 1175 (88.5 por ciento), dengue con signos de alarma 149 casos (11.2 por ciento) y dengue grave 3 casos (0.2 por ciento). La proporción de casos es a predominio de mujeres (54.9 por ciento)

Desde la semana 7 (tercera semana de febrero) con más de 150 casos en esa semana, estamos por encima de los casos esperados. Y seguimos así. En la semana 8 (cuarta semana de febrero) cerca de los 300 casos y desde las semana 9 (primera semana de marzo) por encima de los 300 casos y cerca de los 400 casos por semana

Se han confirmado 150 casos de los 1327 casos notificados (6.8 por ciento) y están distribuidos por provincias como sigue: 56 en Morropón, 46 en Piura, 40 en Sullana, uno en Sechura y uno en Paita

Según el CDC-MINSA hasta la semana 10-2026 (al 14 de marzo) los departamentos que concentran el 66.3% de los casos con San Martin con 2260 casos, Ucayali 1845 casos, Loreto 1257 casos y Piura con 1256 casos.