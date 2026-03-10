Ante la presencia de lluvias en la región, el Gobierno regional ha puesto en marcha la ejecución del Plan de Prevención y control del dengue 2026. Las acciones se vienen ejecutando a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, para reducir el riesgo de transmisión y proteger la salud de la población.

El director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de DIRESA Piura, Dr. Roger Ricardo Machacuay Zavala, informó que hasta la semana epidemiológica N.° 8 se han registrado 705 casos de dengue en la región, aunque las cifras se mantienen dentro de lo esperado para esta temporada de lluvias, según los intervalos de confianza establecidos por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Asimismo, señaló que se investiga el fallecimiento probable de dengue de una mujer, de 45 años en la provincia de Sullana, quien presentaba diversas enfermedades como hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica.

Como parte de las acciones de control, más de 500 inspectores sanitarios realizan visitas domiciliarias para identificar y eliminar criaderos del zancudo Aedes aegypti, además de ejecutar fumigaciones focalizadas en zonas como Máncora y Los Órganos.

Además, se fortalece la atención de pacientes mediante Unidades Febriles, áreas conformadas por médicos, enfermeras y personal técnico, donde se brinda atención a pacientes con síntomas leves y moderados.

Finalmente, el especialista exhortó a la población a permitir el ingreso del personal de salud, eliminar recipientes donde se acumule agua y evitar la automedicación. Ante síntomas como fiebre o malestar general, se recomienda acudir al establecimiento de salud más cercano.