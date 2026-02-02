La región Piura registra 219 casos de dengue, entre confirmados y probables, hasta el 24 de enero, según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa). A comparación del 2025, que registró 126, hay un incremento del 74%.

Según el médico Julio Barrena, la tendencia de los casos es de incremento, y en las primeras semanas 2026 han oscilado entre 60 a 90 casos por semana.

“La confirmación de casos por pruebas de diagnóstico es de 5.48% (12 casos). Los casos confirmados se distribuyen en Morropón (7 casos), Sullana (3) y Piura (2). Las provincias con mayor número de casos son Piura (96 casos) y Sullana (74 casos); ambas representan en 77.6% del total de casos”, indicó.

La distribución de casos por forma clínica ha sido de 187 casos de dengue sin signos de alarma (85.39%) y 32 casos de dengue con signos de alarma (14.61%).

En la proporción de casos por etapas de vida predomina los grupos joven con 74 casos (33.79%) y adulto con 65 casos (29.68%); mientras que por incidencia (casos por 100 mil habitantes) destacan los grupos joven (18.27 casos por 100 mil habitantes) y adolescente (11.49)

“La distribución de casos por sexo es muy similar: 110 casos en varones y 109 casos en mujeres”, dijo el médico.

Finalmente, precisó que son necesarias las acciones de control del vector Aedes aegypti por parte de la población y de los inspectores sanitarias, mejorar la continuidad del servicio de agua para evitar que la población tenga que almacenar agua en recipientes que se vuelven potenciales criaderos del mosquito.

“Hay que acudir al establecimiento de salud si tiene sintomatología de dengue y con mayor urgencia si hay manifestaciones de alarma. Del mismo modo los establecimientos de salud deben asegurar medicamentos e insumos para el tratamiento y reforzar el manejo de los casos según la norma técnica vigente”, indicó.