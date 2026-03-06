Con el objetivo de evitar la proliferación y circulación en vuelo del zancudo Aedes aegypti transmisor del dengue, y consigo personas afectadas por la enfermedad, el Ministerio de Salud (Minsa) desplegará un total de 22 recursos humanos a la región Piura para fortalecer las acciones de fumigación y control larvario en los distritos de Máncora y Los Órganos que fueron afectadas por fuertes lluvias.

Así lo confirmó el ministro de Salud, Luis Quiroz durante la supervisión de vacunación de influenza y sarampión realizada en el distrito de Lince. “Estamos enviando una brigada de 22 personas con máquinas termonebulizadoras para realizar acciones de fumigación correspondiente, de esta manera prevenir y controlar cualquier brote epidémico que se produzca dentro de la región”, indicó.

La fumigación se desarrolla en el marco del “Plan de prevención y control del dengue 2026” presentado por el Minsa. La actividad se realizará en 6455 viviendas perteneciente a los sectores del 1 al 8 de ja jurisdicción del centro de Salud Máncora.

La fumigación, es una intervención que solo elimina al zancudo en su fase adulta. Previamente, la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna perteneciente a la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura realizará el perifoneo recomendando a la ciudadanía cerrar las ventanas y abrir las puertas, mantener las cortinas recogidas, despejar los ambientes donde se realizará la fumigación y cubrir los alimentos, depósitos de agua, enseres.

Asimismo, se debe apagar la cocina y artefactos eléctricos para evitar accidentes. Durante la intervención, todos los integrantes de la familia y las mascotas deben salir del domicilio y permanecer fuera por al menos una hora.

De manera simultánea, el equipo de inspectores de salud, Promoción de la Salud con el apoyo de los Agentes Comunitarios de Salud, realizan acciones de control larvario y jornadas educativas para promover hábitos saludables como: lavado y tapado de recipientes, así como se eliminación de criaderos de zancudos.