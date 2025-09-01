Más de 1600 casos de dengue se registran en la región Piura y actualmente una persona se encuentra hospitalizada a consecuencia de la enfermedad.

De acuerdo con la Semana Epidemiológica N° 34 de la Dirección Regional de Salud de Piura, hasta el 26 de agosto, hay 1641 casos de dengue, entre probables y confirmados. con pruebas de laboratorio.

Asimismo, una persona se encuentra hospitalizada, 139 se han recuperado de la enfermedad y a la fecha no se registra muerte alguna a consecuencia del dengue.

La Diresa recomendó a los padres de familia a estar atentos a los síntomas del dengue en los menores de edad que son: fiebre, malestar general y baja de apetito; además también a los signos de alarma (dolor abdominal, vómitos constantes, sangrado en encías y nariz, decaimiento e irritabilidad).

Exhortó que ante esos síntomas o signos de alarma inmediatamente deben ser llevados al establecimiento de salud más cercano para una atención médica oportuna y no deben automedicarse.