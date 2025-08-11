La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura continúa intensificando las acciones de control larvario para prevenir el dengue y proteger la salud de las familias piuranas.

Más de 30 inspectores de la Estrategia de Enfermedades Metaxénicas inspeccionaron 5,476 viviendas en la jurisdicción del Establecimiento de Salud I-3 Víctor Raúl Haya de la Torre.

Las intervenciones se realizaron en los asentamientos humanos Laguna Azul, Héroes del Cenepa, Antonio Raymondi, Víctor Raúl, Los Titanes, José Olaya, Manuel Scorza, Quinta Julia, Almirante Miguel Grau, 18 de Mayo, Alan Perú y Rómulo León.

En cada hogar, las brigadas eliminaron criaderos del zancudo Aedes aegypti y aplicaron el larvicida piriproxifen, que interrumpe el ciclo de reproducción del vector transmisor del dengue. Esta labor busca cortar la cadena de contagio desde su origen: el agua almacenada sin protección.

Asimismo, las familias recibieron orientación sobre el correcto lavado, escobillado y tapado de recipientes, así como otras medidas para mantener sus viviendas limpias y seguras.