La Teletón “Unidos es posible”, se vivirá el viernes 12 y sábado 13 de setiembre, con una transmisión de 26 horas en los principales medios de comunicación, conectando a todo el país, incluido Piura.

Se espera alcanzar la meta de más de S/8,054,927, que permitirán transformar la vida de 1,000 niños con discapacidad física, motora o autismo en situación de vulnerabilidad.

LAS GIRAS

La Teletón Perú 2025 entra en su recta final e inicia la próxima semana su gira nacional para llevar el espíritu de esperanza y unidad a distintas regiones del Perú.

La gira recorrerá cinco ciudades, donde se vivirá una fiesta con música, cultura, voluntarios, familias Teletón, etc.

Contará con la participación solidaria de los artistas Adolfo Aguilar, Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, Ruth Karina, Cielo Torres, Yidda Eslava, La Miski, Lady Guillén, Carla Rueda “Cotito”, Estrella Torres, Lita Pezo, las hermanas Serpa y el Puma Carranza; quienes llevarán alegría y esperanza a miles de familias.

La gira se inicia el 14 de agosto en Chiclayo, al día siguiente en Cusco, el martes 19 en Piura, el sábado 23 en Iquitos y culmina el 6 de setiembre en Arequipa.

EL MENSAJE

“Rehabilitar es el primer paso para que nunca más se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. Hoy, el 43% de nuestros niños ya está incluido en el sistema educativo gracias a ese paso ”, afirmó Sergio León, gerente general de Teletón Perú.

Este año, Gisela Valcárcel regresa a la conducción, junto a María Pía Copello, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, en una edición inolvidable, con historias, artistas y un Perú solidario.

Durante las 26 horas, se contarán 12 historias de vida desde Iquitos, Piura, Arequipa, Cusco, Chiclayo y Lima, que mostrarán el impacto de la Teletón. Se sumarán segmentos musicales, retos, entrevistas, actos simbólicos, donaciones, etc.

Se puede donar al Yape 989-361-677; cajas de Plaza Vea, Mass, Makro, Vivanda y Promart, Cuenta BCP soles: 191-011-11-11-0-33; Banca móvil BCP: opción “Donaciones”, Con tarjeta de crédito o débito a nivel nacional o internacional: en teleton.pe