Este sábado 16 y domingo 17, Piura será el escenario del evento que celebra con orgullo lo mejor de nuestra tierra. “Piura sabe bien”, reunirá en un solo espacio la gastronomía, la música y las tradiciones que nos definen como pueblo.

El primer día estará presente la cantante nacional y representante de nuestro criollismo peruano, Eva Ayllón, y al día siguiente el Grupo Bareto y los mejores representantes de la música de Piura.

PUEDES VER: Piura celebra con arte, cultura y tradición la muestra “Trajes del Perú”

EL ESPECTÁCULO

Desde el mediodía, las puertas del Fundo Stewart, (ubicado en el Km 3.5 de la carretera Los Ejidos), se abrirán para dar la bienvenida a miles de familias que buscarán vivir una experiencia auténtica, sabrosa y piurana.

Será un festival de todos los géneros, el evento gastronómico y cultural más esperado del año “Piura sabe bien”, que llenará de orgullo, en la celebración de los 493 años de la Fundación de Piura, primera ciudad española fundada en América del Sur, allá por 1532.

El sábado 16 habrá show infantil, master class chef kumar, concurso de platos de autor, la participación de la Agrupación La Vieja, Los Hermanos Calvay y la espectacular presentación de la gran Eva Ayllón, quien le cantará a la “Ciudad del eterno calor” en la serenata de su aniversario, en una noche cargada de emoción y peruanidad.

MIRA ESTO: A gozar de las ferias: “Piura celebra con sabor” y “de Pitri Mitri”

LA GASTRONOMÍA

Al día siguiente, el evento empieza con un show infantil, la presentación de Maby Curich, el Grupo folclórico Antara y las agrupaciones Versuka Verdú, Hermanos Ojeda y los Miserables y, de plato estelar, la presencia del grupo Bareto, ícono de la cumbia fusión, para celebrar bailando nuestras costumbres y alegrías.

La mejor cocina típica, gourmet y ancestral, estará presente con los restaurantes y chefs más representativos de la región, en un homenaje vivo a nuestros sabores, a nuestras raíces y, sobre todo, a nuestra gente.

“Piura sabe bien” es mucho más que un evento, se ha considerado un tributo a la familia piurana, a nuestras costumbres, a nuestra música y al amor por lo nuestro y que mejor celebrarlo y disfrutarlo en familia en el aniversario de Piura.