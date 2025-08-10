Piura vive a lo grande con los festejos de los 493 años de su fundación, y la municipalidad piurana ha preparado una grandiosa serenata con artistas nacionales que pondrán a bailar a todos.

El jueves 14, en el escenario que se ubicará entre las avenidas Grau con Richard Cushing estarán presentes Los Hermanos Yaipén con su mejor repertorio musical para llevar alegría en esta fecha de aniversario.

Y por si fuera poco, subirán al escenario, el popular cantante Deyvis Orosco, El Gato y su Pandilla, Los Hermanos Chapoñay y el Ballet Folklórico Señor Perú, entre otros artistas, que le cantarán a Piura.

OTRAS ACTIVIDADES

Ese mismo día, a las 8:30 a.m. en la Av. San Martín, se realizará el izamiento pleno para celebrar esta efemérides, seguido del tradicional desfile cívico-militar.

Al día siguiente, en el día central, habrá Misa Te Deum en la Basílica Catedral y sesión solemne. Al mediodía, se inaugurará la feria gastronómica “Piura con Mucho Gusto” en la Av. Vice, disponible hasta el domingo 17.

Por la noche, en el parque Miguel Cortés, será el tributo sinfónico a Juan Gabriel y José José, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Piura y el coro de la UCV.