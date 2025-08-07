La orquesta Armonía 10 festeja en Piura, su 53° aniversario con un espectáculo inolvidable, que reúne a otros grandes artistas. Será en Utaja Club, el sábado 16 desde las siete de la noche.

La agrupación denominada “La Universidad de la Cumbia” celebra junto a todos los piuranos, en su tierra natal, festejando en una noche que promete ser histórica.

LOS INVITADOS

Además de su presencia, estarán en el escenario artistas invitados como la agrupación Corazón Serrano y sus cumbias sanjuaneras y tropicales. También la voz de la deslumbrante Leslie Shaw y muchas sorpresas más.

Será un show jamás visto en Piura y las entradas ya se encuentra a la venta, tiendo la zonas Universidad de la Cumbia, zona Serpiente y zona Cervecero, con precios al alcance de todos, para que nadie se pierda este grandioso espectáculo musical.

Cabe recordar que la orquesta Armonía 10 fue fundada el 27 de mayo de 1972 y desde aquel entonces hace bailar a miles de personas en el Perú y el extranjero. En 2022 fue reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura, por ser uno de los grupos más importantes de la cumbia peruana.