La Contraloría advirtió que la paralización de trabajos en el colegio José Carlos Mariátegui Lachira, en el centro poblado de Monte Castillo, en el distrito de Catacaos, deja cientos de alumnos estudiando en precarias condiciones.

las deficiencias. Según el Informe de Orientación de Oficio N° 6595-2025-CG/GRPI-SOO, la Gerencia Regional de Control de Piura detectó deficiencias en la infraestructura de los locales de la I.E José Carlos Mariátegui, como consecuencia del Fenómeno El Niño, afectando la prestación del servicio educativo del nivel primario y poniendo en riesgo el aprendizaje, la salud y la seguridad de la comunidad educativa.

En ese entonces, la ARCC a través del Pronied convocó a licitación el mejoramiento del colegio, suscribiéndose así el contrato en el 2020, pero la obra fue paralizada y en el 2022 se resolvió el contrato por incumplimiento por parte del contratista.

Fue la comisión de control que visitó el local del nivel primario, donde alberga a 519 alumnos, y evidenció que los alumnos fueron distribuidos en otras zonas del centro poblado, sin embargo, los estudiantes de secundaria reciben las clases en este local, así como los alumnos del sexto grado B.

En el lugar se detectó un tomacorriente ubicado cerca a la pizarra con signos de cortocircuito, ventanas con vidrios rotos. Mientras que el aula de 3 B está ubicada entre el cerco perimétrico de la I.E y un aula prefabricada con muros de triplay y drywall, donde existe una abertura de 70 centímetros que da al exterior.

Otra de las aulas no cuenta con ventanas y el sistema eléctrico improvisado cuya luminosidad es baja. En otro de los ambientes, se detectó una canaleta sin rejilla con basura y agua estancada.

Es así que los ambientes del nivel inicial, ubicados en las calles Luis Puente Uceda y Clara Naranjo, del centro poblado Monte Castillo, se encontró que el techo aligerado tiene signos de humedad, piso de concreto en mal estado u ventanas de fierro con vidrios simples y algunos sin vidrios.

Las aulas de quinto A y C, colindan con un corral de ganado porcino, lo que origina olores desagradables.