La región Piura reporta un total de 88 muertes y 5 575 episodios de neumonía en lo que va del año, según el reporte del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

Las cifras y casos siguen en aumento, pues hasta el 2 de agosto, el Minsa registra que en menores de 10 ya van 6 fallecidos y 2 151 casos entre confirmados y probables; así como uno entre 10 a 19 años, con 582 episodios. En el grupo de 20 a 59 años, se reportan 16 decesos con 1 116 enfermos; y de 60 años a más, con 1 726 casos.

Cabe señalar que, en el mismo periodo del 2024, la cifra de enfermos fue de 4 378, reportándose un incremento considerado con respecto a este año.

En tanto, el Ministerio de Salud informó que 2 047 personas fueron hospitalizadas en la región a causa de esta enfermedad, que de no tratarse a tiempo puede conllevar a la muerte.

El especialista en Salud Pública,Julio Barrena, precisó que mientras sigan las bajas temperaturas, el riesgo de neumonías y defunciones se incrementará. “Por ello, es sumamente importante la vacunación contra neumococo, haemophilus influenzae, influenza y Covid-19. Así como el uso de mascarillas, distanciamiento social y lavado de mano. Igualmente acudir al establecimiento de salud para atenderse en caso de un problema respiratorio, especialmente los menores de edad, los adultos mayores y mujeres embarazadas”, precisó.