Entre dos y tres soles aumentó el galón de combustible en los diferentes grifos que se encuentran en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

En un recorrido realizado por Correo en algunos grifos, el precio aumentó 2 a 3 soles, según la clase de combustible. En algunos pasó de 16 a 19 soles por galón y en otros el alza del galón de la gasolina regular estaba antes S/ 16.50 y la gasolina premium S/18.00 y, en ambos casos, aumentó tres soles cada una.

Al respecto, los conductores de transporte público se quejaron de esta alza, que afecta la economía.

“El miércoles había otro precio y hoy (ayer) jueves ya se incrementó. El Diesel estaba S/ 2.50 de miércoles a jueves, pero comparado de un mes hacia atrás aproximadamente ha subido S/7.30 el galón, el gas de 6 soles ha subido a S/8.35. Todo ha subido un 40% el combustible”, precisó Jorge Calle Saavedra.

Indicaron que el aumento del combustible no solo afecta a los transportistas, sino también repercute en el usuario. “Automáticamente al subir el combustible tiene que subir el pasaje, todo lo que se refiere a transporte, se incrementará la carga pesada, maquinaria pesada, transporte de agregados, todos van a tener que incrementar sus costos.

El exdecano del Colegio de Economistas de Piura, Raúl Martínez Luna, precisó que el reciente incremento del combustible en el Perú tiene un impacto directo e indirecto sobre el costo de los alimentos principalmente por el efecto en la cadena de logística y productiva.

“El alza del diesel, gasolina y GLP eleva el costo de transporte de productos agrícolas desde la zona de producción hasta los mercados, donde el abastecimiento del traslado depende del terrestre y se advierte ya el aumento en los precios de las frutas y verduras, también impacta en los costos de producción”, precisó Martínez Luna.