La Contraloría identificó tres situaciones adversas en la obra de mejoramiento de los servicios de interpretación cultural en el teatro municipal que ejecuta la Municipalidad Provincial de Piura.

El Informe de Hito de Control N° 017-2026-OCI/0454-SCC del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Piura revela una serie de situaciones adversas que podrían comprometer la finalidad pública y la seguridad de esta obra valorizada en más de S/ 90.5 millones.

Pues, detectó una edificación preexistente en la parte posterior del terreno destinado al teatro. Según el reporte, esta vivienda invade aproximadamente 3.5 metros cuadrados del área proyectada, interfiriendo directamente con la ejecución de las calzaduras de los muros perimetrales 3, 4 y 5. A pesar de que esta situación fue advertida durante el replanteo y comunicada a la Municipalidad Provincial de Piura en febrero de este año, la interferencia persiste.

Asimismo, se identificó diferencias tanto en las redes de agua que ingresan a las cisternas del teatro como en la cisterna del estacionamiento, lo que genera el riesgo de afectar el normal desarrollo de la ejecución de la obra y el cumplimiento de su finalidad pública de intervención.

La comisión de control en su visita a la obra evidenció también deficiencias en el sistema de drenaje de aguas pluviales del plan de contingencia aunado a la falta de seguridad del plan de contingencia por el cerco perimétrico.

En tanto, la comisión de control en su visita a la obra evidenció también deficiencias en el sistema de drenaje de aguas pluviales del plan de contingencia aunado a la falta de seguridad del plan de contingencia por el cerco perimétrico.

Por su parte, el jefe de Obras de la Municipalidad de Piura, Yefraín Sánchez, informó que las observaciones expuestas tienen que ver con el expediente técnico, lo cual la empresa contratista deberá subsanar las observaciones, las mismas que estarán siendo dirigidas en los próximos días.

“Son 3.5 metros de área, pero del lindero son 30 centímetros, esto no afectaría en conjunto el proyecto, pero lo tendrá que absolver el proyectista. No se verán afectados”, indicó Sánchez.

Sánchez aseguró que estas observaciones hechas por la Contraloría serán levantadas por la empresa y no se generarán ampliaciones de plazo ni adicionales en la obra.