La Municipalidad Provincial de Piura informó que el proyecto “Mejoramiento de los servicios de interpretación cultural en el Teatro Municipal” adjudicó la buena pro para la reconstrucción total del emblemático Teatro Municipal.

Esta obra tiene una inversión que supera los S/ 90 millones y se ejecutará en 540 días calendario (18 meses) y significa la reivindicación de un espacio fundamental para la historia, el arte y la educación de la ciudad.

El proyecto contempla una reconstrucción integral sobre un área techada de 4,126.17 m² e incluirá una moderna plaza de estacionamiento de 1,421.40 m². El nuevo complejo cultural contará con 804 butacas y una infraestructura de vanguardia, segura y completamente accesible.

A nivel arquitectónico, el diseño es funcional y especializado, con ambientes diferenciados en sótano, primer piso, mezzanine y niveles superiores. Incluirá rampas y servicios higiénicos inclusivos, garantizando la accesibilidad universal, y estará dotado de un sistema acústico y escénico especializado (fosa, escenario, sala de dimmers), esencial para la calidad visual y sonora de espectáculos de gran nivel.

A nivel cultural, la obra busca fortalecer la identidad piurana, ofreciendo un espacio emblemático para la difusión de las expresiones artísticas del norte peruano. Con salas de usos múltiples, talleres escenográficos y ambientes para músicos, se dará un fuerte impulso a la formación artística de niños, jóvenes y adultos. Se proyecta que el teatro albergue alrededor de dos presentaciones semanales, incrementando significativamente la oferta cultural y fomentando la cohesión social a través del arte.