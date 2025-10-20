En el marco de su compromiso con la empleabilidad, el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo realizarán la Feria de Empleo 2025, que reunirá a más de 40 empresas formales, dispuestas a ofrecer 2 mil 500 puestos de trabajo en un solo lugar.

El evento se desarrollará este jueves 24 de octubre, desde las 9:00 a. m., en el campo deportivo Los Claveles, en el distrito Veintiséis de Octubre. La entrada es libre: solo se necesita llevar el DNI y un currículum vitae impreso para acceder a las entrevistas y procesos de selección.

La actividad es organizada por el Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La inauguración contará con la presencia del ministro Óscar Fernández y del gobernador regional, Luis Neyra León, quienes también participarán en el lanzamiento del programa Mi Carrera y en el Encuentro Empresarial que se realizará en La Casona.

Durante la feria, los asistentes podrán postular directamente a las vacantes disponibles, recibir asesoría laboral gratuita, orientación vocacional y participar en talleres de capacitación.

Además, más de 30 instituciones públicas ofrecerán servicios gratuitos a la comunidad, mientras que 20 centros educativos brindarán información sobre oportunidades de formación profesional.